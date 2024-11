POZOR NA POĽADOVICU: Výstraha platí pre východne Slovensko

Bratislava 15. novembra (TASR) - Na východnom Slovensku hrozí počas piatkového popoludnia i podvečera poľadovica. Výstrahou prvého stupňa na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



Výstraha platí pre väčšinu východného Slovenska do 19.00 h, v okresoch na severovýchode ostane v platnosti do sobotňajšieho (16. 11.) poludnia.