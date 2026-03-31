Utorok 31. marec 2026Meniny má Benjamín
SHMÚ varuje pred silnejším vetrom v niektorých okresoch na Slovensku

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
, aktualizované 
Bratislava 31. marca (TASR) - V utorok ráno treba v niektorých okresoch na Slovensku počítať so silnejším vetrom. Výstraha prvého stupňa platí do 11.00 h v okrese Brezno, Revúca a Rožňava. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

SHMÚ varuje, že vietor môže v daných lokalitách dosiahnuť nárazovo rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.

Zároveň vydal aj výstrahy prvého stupňa pred tvorbou snehových jazykov a závejov, a to v okrese Brezno, Spišská Nová Ves a Poprad. Výstrahy platia do 18.00 h.
