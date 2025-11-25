< sekcia Import
SHMÚ varuje pred silným dažďom i povodňou z topiaceho sa snehu
Výstraha prvého stupňa pred zrážkami platí i pre región Spiša, Gemera a Abova na východnom Slovensku, rovnako pre oblasť dolného Pohronia na juhu.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Na strednom Slovensku môže v priebehu utorka a stredy (26. 11.) spadnúť viac ako 50 mm zrážok. V aktuálnej výstrahe druhého stupňa na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
„Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, môže spôsobiť aj škody menšieho rozsahu,“ varujú meteorológovia. Výstraha prvého stupňa pred zrážkami platí i pre región Spiša, Gemera a Abova na východnom Slovensku, rovnako pre oblasť dolného Pohronia na juhu. „Do stredajšieho popoludnia tam môže spadnúť viac ako 35 mm zrážok,“ uviedol SHMÚ vo výstrahe.
Aktuálne sú platné aj hydrologické výstrahy, pre Banskobystrický a časť Nitrianskeho a Košického kraja vydal SHMÚ výstrahu pred povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa, pričom pre okresy Zlaté Moravce a Prievidza platí zvýšená výstraha druhého stupňa. „Vzhľadom na zvýšené vodné stavy v dôsledku spadnutých zrážok a topenia sa snehu, okrem vysokohorských polôh, očakávame dosiahnutie hladín zodpovedajúcich prvému stupňu povodňovej aktivity, najmä na prítokoch,“ uviedol SHMÚ.
Výstraha platí do začiatku štvrtka (27. 11.), vývoj budú hydrológovia aktualizovať.
„Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, môže spôsobiť aj škody menšieho rozsahu,“ varujú meteorológovia. Výstraha prvého stupňa pred zrážkami platí i pre región Spiša, Gemera a Abova na východnom Slovensku, rovnako pre oblasť dolného Pohronia na juhu. „Do stredajšieho popoludnia tam môže spadnúť viac ako 35 mm zrážok,“ uviedol SHMÚ vo výstrahe.
Aktuálne sú platné aj hydrologické výstrahy, pre Banskobystrický a časť Nitrianskeho a Košického kraja vydal SHMÚ výstrahu pred povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa, pričom pre okresy Zlaté Moravce a Prievidza platí zvýšená výstraha druhého stupňa. „Vzhľadom na zvýšené vodné stavy v dôsledku spadnutých zrážok a topenia sa snehu, okrem vysokohorských polôh, očakávame dosiahnutie hladín zodpovedajúcich prvému stupňu povodňovej aktivity, najmä na prítokoch,“ uviedol SHMÚ.
Výstraha platí do začiatku štvrtka (27. 11.), vývoj budú hydrológovia aktualizovať.