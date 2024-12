SHMÚ varuje pred silným vetrom na horách i v pohraničí na západe

Bratislava 15. decembra (TASR) - Na hrebeňoch hôr stredného a severného Slovenska hrozí od pondelkového (16. 12.) rána vietor so silou víchrice. Vo výstrahe 2. stupňa pred ním varuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



"V polohách nad 1700 metrov očakávame výskyt silného vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 90 - 105 kilometrov za hodinu (km/h), teda rýchlosť silnej až mohutnej víchrice," uviedli k výstrahe, ktorá platí od 04.00 h do 16.00 h pre horské oblasti v Banskobystrickom, Žilinskom i Prešovskom kraji.



Silný vietor sa môže od pondelkového skorého rána do popoludnia objaviť aj v prihraničných regiónoch s Rakúskom a Českom. "Silný nárazový vietor môže v okresoch Bratislavského, Trnavského a Trenčianskeho kraja dosiahnuť 65 - 85 km/h," informujú meteorológovia.