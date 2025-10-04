Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SHMÚ: Varuje pred silným vetrom na horách počas večera a noci

Na snímke zlomený strom kvôli silnému vetru v obci Bukovec v okrese Košice - okolie v sobotu 4. februára 2023. Foto: TASR František Iván

Autor TASR
Bratislava 4. októbra (TASR) - Vo vysokohorských polohách sa v sobotu večer i počas noci na nedeľu (5. 10.) môže objaviť silný vietor s parametrami víchrice. Vo vydanej výstrahe o silnom vetre na horách severného a stredného Slovenska o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Výstraha platí od 20.00 h do nedele 7.00 h. „Na horách nad pásmom lesa sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 - 135 km/h, resp. priemernú rýchlosť 70 - 85 km/h,“ spresnili meteorológovia vo vydanej výstrahe.

Vystríhajú zároveň pred nebezpečenstvom silného vetra pri turistických a vysokohorských aktivitách.
