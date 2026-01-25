< sekcia Import
SHMÚ varuje pred silným vetrom na horách v niektorých oblastiach
Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách platí do pondelkového (26. 1.) rána pre okresy Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín.
Autor TASR
Bratislava 25. januára (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred silným vetrom na horách v niektorých oblastiach. Vydal v tejto súvislosti výstrahy prvého a druhého stupňa. Informoval o tom na svojom webe. Upozornil aj na pretrvávajúci výskyt hmly na celom území Slovenska.
Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách platí do pondelkového (26. 1.) rána pre okresy Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín. Očakáva sa tam silný vietor s priemernou rýchlosťou 90 až 105 kilometrov za hodinu. Do rána trvá aj výstraha prvého stupňa v okresoch Banská Bystrica, Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Ružomberok a Žilina.
Prvý stupeň výstrahy pred hmlou s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov platí na celom Slovensku až do pondelkového obeda. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedli meteorológovia.
Výstrahy vydali aj v súvislosti s dažďom pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Detva, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Gelnica, Rožňava, Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Očakáva sa tam ojedinelý výskyt zrážok s úhrnom 30 až 45 milimetrov.
Veternejšie je vo väčšine okresov Košického a Nitrianskeho kraja a tiež v okresoch Myjava a Malacky. Prvý stupeň výstrahy pred vetrom tam platí do pondelka.
