SHMÚ varuje pred silným vetrom na hrebeňoch hôr počas stredy
Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje podľa SHMÚ zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku či horolezectvo.
Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Počas stredy (25. 2.) si treba dávať pozor na silný vietor na horách. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Vydal výstrahu druhého stupňa pred vetrom v najvyšších polohách Vysokých Tatier. Meteorológovia tu očakávajú vietor s rýchlosťou v nárazoch 135 až 160 kilometrov za hodinu, čo predstavuje silnú víchricu. Výstraha trvá od 10.00 h do 19.00 h.
Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje podľa SHMÚ zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku či horolezectvo. Počas stredy bude pretrvávať aj výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách. Týka sa okresov Tvrdošín, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš a Poprad. Na hrebeňoch hôr tu môže mať vietor v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu, čo znamená víchricu. Výstraha platí od stredy 4.00 h do 20.00 h, niekde až do 22.00 h.
Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platí aj počas utorka do 22.00 h. Vydali ju pre hrebene hôr v okresoch Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica a Brezno.
V okresoch Skalica a Námestovo zároveň hydrológovia vydali výstrahu prvého stupňa pred povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa. Platí predbežne do stredy 8.00 h.
