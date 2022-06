HROMY, BLESKY, POVODNE: Meteorológovia varujú pred silnými búrkami

Výstrahy druhého stupňa pred povodňami už platia vo viacerých okresoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bratislava 16. júna (TASR) - Vo väčšine krajov Slovenska platí výstraha 2. stupňa pred búrkami. Na severe platia tiež výstrahy pred prívalovými povodňami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.Výstrahy druhého stupňa platia do 19.00 h vo všetkých krajoch okrem Košického a Prešovského. Búrky môžu byť podľa meteorológov spojené s prudkým lejakom s intenzitou 30 až 50 milimetrov zrážok za polhodinu, s nárazmi vetra 70 až 110 kilometrov za hodinu a s krúpami.varuje SHMÚ. Upozorňuje tiež, že búrky môžu vyvolať vzostup vodných hladín, spôsobiť škody na vegetácii, lesoch, na budovách či elektrickom vedení.Druhý stupeň hydrologickej výstrahy pred prívalovou povodňou platí pre Čadcu predbežne do 20.00 h. Výstraha prvého stupňa je vydaná pre Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Trenčín, Ilavu, Púchov, Považskú Bystricu a Bytču.Výstraha prvého stupňa pred búrkami platí do 21.00 h pre územie západného a stredného Slovenska, od 19.00 h sa rozšíri na územie Košického a Prešovského kraja, kde je potrebné rovnako ako v Banskobystrickom kraji s búrkami rátať až do polnoci.informujú meteorológovia.Výstrahy druhého stupňa pred prívalovými povodňami už platia vo viacerých okresoch, najmä na severozápade Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.Druhý stupeň výstrahy pred povodňami platí pre okresy Skalica, Senica, Myjava, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Topoľčany.informuje SHMÚ.Výstrahy prvého stupňa pred povodňami platia v Čadci, Kysuckom Novom Meste, Námestove, Tvrdošíne, Dolnom Kubíne, Žiline a Martine. Rovnako v Ilave, Púchove, Považskej Bystrici a Bytči.SHMÚ naďalej varuje pred silnými búrkami na celom Slovensku. V Bratislavskom, Trenčianskom a Trnavskom kraji platí aktuálne výstraha druhého stupňa. V ostatných krajoch je vydaná výstraha prvého stupňa. V tejto súvislosti meteorológovia varujú pred intenzívnym dažďom, nárazovým vetrom a krúpami, ktoré môžu spôsobiť škody rôzneho rozsahu.