SHMÚ varuje pred snežením, vetrom i snehovými závejmi

Bratislava 11. januára (TASR) - Vo viacerých krajoch platia výstrahy pred snehovými jazykmi a závejmi. Na západe treba počítať s vetrom, na severe so snežením. Výstrahy platia aj v nedeľu (12. 1.). Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.



Snehové jazyky a záveje sa môžu tvoriť v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. "Tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," upozornili meteorológovia.



So silnejším vetrom treba od 22.00 h počítať v celom Bratislavskom kraji a v okrese Trnava. Vietor tu môže nárazovo dosiahnuť rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu. SHMÚ tiež varuje pred vetrom na horách v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji.



Platia aj výstrahy pred snežením, a to v Prešovskom a Žilinskom kraji. Podľa SHMÚ môže napadnúť 20 až 30 centimetrov snehu.