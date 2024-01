ROZFÚKA SA: Meteorológovia varujú pred silným vetrom i povodňami

Bratislava 4. januára (TASR) - Na juhozápadnom Slovensku a v podtatranskej oblasti možno v priebehu štvrtka očakávať silný vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre oba regióny výstrahu prvého stupňa.



Platí od 10.00 h pre okresy Bratislava, Senec, Pezinok a Dunajská Streda na juhozápade krajiny a okresy Liptovský Mikuláš a Poprad na severe. "V uvedených okresoch sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 45 kilometrov za hodinu," uvádzajú meteorológovia. Výstraha pre juhozápad platí do štvrtkového podvečera, pre okresy pod Tatrami do piatkového (5. 1.) rána.



Na severnom a strednom Slovensku trvá do piatka aj výstraha pred silným vetrom na horách.



Aktuálna je naďalej tiež hydrologická výstraha pred povodňami pre okresy na Záhorí, Považí, hornej Nitre, Orave, Turci, Liptove, Horehroní i dolnom Zemplíne. V okresoch Michalovce, Bánovce nad Bebravou a Prievidza je platná zvýšená výstraha druhého stupňa.