SHMÚ varuje pred vetrom v nižších i vyšších polohách Slovenska

Bratislava 5. októbra (TASR) - V utorok cez deň môže v nižších i vyšších polohách stredného a západného Slovenska zafúkať. Vo viacerých okresoch platí v tejto súvislosti výstraha pred vetrom. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.



Na území západného Slovenska meteorológovia upozorňujú na vietor, ktorý môže nárazovo dosiahnuť rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu. V tejto súvislosti vydali výstrahu prvého stupňa pre väčšinu Trnavského kraja, ako aj pre okres Malacky, Myjava, Levice, Nitra a Nové Zámky. Výstraha platí od 10.00 h do 18.00 h. "Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," spresnili.



Varujú tiež pred vetrom na horách, ktorý môže predstavovať potenciálne nebezpečenstvo najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo. SHMÚ vydal výstrahu pre väčšinu Žilinského kraja a pre okresy Poprad, Banská Bystrica a Brezno, ktorá platí od 8.00 h do 20.00 h.



V okrese Tvrdošín tiež do 9.00 h platí výstraha pred hmlou s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," dodali meteorológovia.