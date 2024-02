Rozfúka sa: Víchrica hrozí na horách, vietor v nižších polohách

Bratislava 3. februára (TASR) - Na viacerých miestach platia v sobotu výstrahy druhého stupňa pred vetrom na horách. Na západe Slovenska môže silnejšie zafúkať aj v nižších polohách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.



So silnou až mohutnou víchricou na horách treba až do nedele (4. 2.) počítať v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Vietor tu môže nárazovo dosiahnuť rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu. Prvostupňová výstraha je vydaná pre okresy Dolný Kubín, Martin, Námestovo a Žilina, kde môže vietor dosiahnuť nárazovo rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu.



Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí do 18.00 h aj v nižších polohách. Vydaná je pre väčšinu Bratislavského kraja a pre okresy Dunajská Streda, Galanta a Trnava.