SHMÚ varuje pred vysokými teplotami na juhu a východe Slovenska

Bratislava 28. júla (TASR) - Na juhu a východe Slovenska by v stredu poobede mohla teplota miestami vystúpiť až na 34 stupňov Celzia. Na svojom webe na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SMHÚ).



Výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami platí pre niektoré okresy Banskobystrického, Košického, Nitrianskeho, Trnavského a Prešovského kraja od 14.00 h do 18.00 h.



"Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov," dodali meteorológovia s tým, že u niektorých osôb je vysoká pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu.