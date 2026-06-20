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SHMÚ varuje v nedeľu pred vysokými teplotami aj búrkami
SHMÚ ešte v sobotu vydal hydrologickú výstrahu pred prívalovou povodňou v okrese Čadca. Predbežne platí do 21.00 h.
Autor TASR
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Bratislava 20. júna (TASR) - Aj v nedeľu (21. 6.) treba rátať na väčšine Slovenska s vysokými teplotami nad 33 stupňov Celzia. Platia preto výstrahy prvého a druhého stupňa od 13.00 do 19.00 h. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Zároveň v nedeľu varuje pred búrkami na strednom a východnom Slovensku.
Výstrahu druhého stupňa vydali odborníci pre celý Bratislavský kraj a takmer celý Nitriansky a Trnavský kraj a okres Veľký Krtíš. V týchto oblastiach môže teplota vystúpiť na 35 stupňov.
Nižšia výstraha platí pre takmer celý Banskobystrický a Košický kraj a okresy Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Humenné, Prešov a Vranov nad Topľou. SHMÚ tam očakáva 33 stupňov Celzia.
SHMÚ ešte v sobotu vydal hydrologickú výstrahu pred prívalovou povodňou v okrese Čadca. Predbežne platí do 21.00 h.
Výstrahu druhého stupňa vydali odborníci pre celý Bratislavský kraj a takmer celý Nitriansky a Trnavský kraj a okres Veľký Krtíš. V týchto oblastiach môže teplota vystúpiť na 35 stupňov.
Nižšia výstraha platí pre takmer celý Banskobystrický a Košický kraj a okresy Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Humenné, Prešov a Vranov nad Topľou. SHMÚ tam očakáva 33 stupňov Celzia.
SHMÚ ešte v sobotu vydal hydrologickú výstrahu pred prívalovou povodňou v okrese Čadca. Predbežne platí do 21.00 h.