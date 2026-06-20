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SHMÚ varuje v niektorých okresoch pred búrkami

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Je zvýšená pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.

Autor TASR
Bratislava 20. júna (TASR) - V okresoch Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Spišská Nová Ves, Levoča a Poprad hrozia v sobotu búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa do 15.00 h. Informuje o tom na svojom webe.

„Je zvýšená pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami,“ priblížili meteorológovia.
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