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SHMÚ varuje v niektorých okresoch pred búrkami
Je zvýšená pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.
Autor TASR
Bratislava 20. júna (TASR) - V okresoch Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Spišská Nová Ves, Levoča a Poprad hrozia v sobotu búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa do 15.00 h. Informuje o tom na svojom webe.
„Je zvýšená pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami,“ priblížili meteorológovia.
„Je zvýšená pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami,“ priblížili meteorológovia.