SHMÚ varuje v stredu pred silným vetrom na horách i tvorbou poľadovice

Bratislava 15. februára (TASR) - Na horách stredného a severného Slovenska sa v stredu (16. 2.) očakáva silný vietor, až víchrica. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu 1. stupňa.



Silný vietor v horách nad pásmom lesa predpovedajú meteorológovia v Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji. V nárazoch môže dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Priemerná rýchlosť vetra môže dosahovať okolo 75 kilometrov za hodinu, očakáva sa teda víchrica. Predstavuje to potenciálne nebezpečenstvo najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.



SHMÚ zároveň v stredu upozorňuje pred tvorbou poľadovice v Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji. Vydal preto do 09.00 h výstrahu 1. stupňa.