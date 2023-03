SHMÚ varuje v utorok v noci pred vetrom na horách či nízkymi teplotami

Bratislava 28. marca (TASR) - Meteorológovia varujú pred víchricou na horách, v niektorých okresoch platí v utorok v noci výstraha druhého stupňa. Najmä na severe stredného Slovenska upozorňujú aj na tvorbu snehových závejov a jazykov. Na väčšine Slovenska sa tiež v noci môže vyskytnúť mráz. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.



Druhostupňová výstraha pred vetrom na horách platí do polnoci v okresoch Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno, kde môže vietor nárazovo dosiahnuť rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu. Rovnako do polnoci platí prvý stupeň výstrahy pred snehovými jazykmi, a to vo väčšine Žilinského kraja, ako aj v okresoch Stará Ľubovňa, Poprad, Kežmarok a Brezno.



SHMÚ upozorňuje aj na mráz, ktorý predstavuje ohrozenie pre vegetáciu, najmä kvitnúce dreviny. V tejto súvislosti platí až do stredy (29. 3.) rána prvostupňová výstraha vo všetkých krajoch okrem Prešovského a Žilinského. V noci z utorka na stredu môže teplota miestami klesnúť až na mínus 16 stupňov. Výstraha prvého stupňa pred nízkymi teplotami platí v Banskobystrickom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji.



Meteorológovia vydali aj prvý stupeň hydrologickej výstrahy pred povodňou pre okres Michalovce. "Vzhľadom na spadnuté zrážky na našom aj ukrajinskom území a vzhľadom na vzostup vodných stavov na ukrajinskej časti povodia je predpoklad vzostupu vodných hladín na toku Latorica," uviedli.