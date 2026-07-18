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SHMÚ: Viaceré miesta Slovenska môžu potrápiť vysoké teploty
V platnosti sú naďalej aj výstrahy prvého stupňa pred búrkami, a to v celom Košickom a Prešovskom kraji do 20.00 h.
Autor TASR
Bratislava 18. júla (TASR) - Viaceré miesta Slovenska môžu v sobotu potrápiť vysoké teploty. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Výstrahy prvého stupňa od 12.00 do 18.00 h pribudli na väčšine územia Nitrianskeho kraja a v okresoch Lučenec, Veľký Krtíš, Dunajská Streda a Galanta. Naďalej platia aj vo väčšine okresov Košického kraja a v okresoch Rimavská Sobota a Revúca.
V platnosti sú naďalej aj výstrahy prvého stupňa pred búrkami, a to v celom Košickom a Prešovskom kraji do 20.00 h.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) odporučil ľuďom, aby pri búrkach dodržiavali viaceré zásady. Ľudia by sa podľa neho nemali zdržiavať na otvorenom priestranstve či pri otvorených vodných plochách a ich blízkom okolí. Za dôležité označil nájsť si čo najskôr bezpečný úkryt, ideálne v budove chránenej bleskozvodom, prípadne v aute. Pri búrkach by podľa neho tiež ľudia mali zamedziť kontakt s vodivými predmetmi.
V platnosti sú naďalej aj výstrahy prvého stupňa pred búrkami, a to v celom Košickom a Prešovskom kraji do 20.00 h.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) odporučil ľuďom, aby pri búrkach dodržiavali viaceré zásady. Ľudia by sa podľa neho nemali zdržiavať na otvorenom priestranstve či pri otvorených vodných plochách a ich blízkom okolí. Za dôležité označil nájsť si čo najskôr bezpečný úkryt, ideálne v budove chránenej bleskozvodom, prípadne v aute. Pri búrkach by podľa neho tiež ľudia mali zamedziť kontakt s vodivými predmetmi.