SLEDUJEME: Na západe môže napadnúť aj 25 cm snehu, pozor na nehody

Ilustračná snímka Foto: TASR - František Iván

V Bratislave dopravu komplikuje sneženie, stalo sa viacero dopravných nehôd

Kde sa nachádzajú odhŕňače? Tu môžete sledovať ich polohu.

V hlavnom meste i kraji premáva verejná doprava bez výrazných zdržaní

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok

Linka 130 v Bratislave dočasne nepremáva

Polícia upozorňuje ľudí, aby jazdili opatrne a rátali so zdržaním na cestách

Na cestách je miestami poľadovica, sneh či mrznúce mrholenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 9. decembra (TASR) - Meteorológovia upozorňujú na sneženie najmä na západe krajiny. V celom Bratislavskom kraji, v okresoch Nitra, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava platí počas štvrtka výstraha druhého stupňa pred snežením. Miestami tu môže napadnúť až do 25 centimetrov nového snehu. SHMÚ o tom informuje na svojej stránke.Výška nového snehu predstavuje podľa SHMÚ veľké nebezpečenstvo pre dopravu či pohyb osôb.varujú meteorológovia. Výstraha platí do piatku (10. 12.) do 3.00 h.Výstraha prvého stupňa pred snežením je na štvrtok vydaná pre okresy v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom a Žilinskom kraji.Meteorológovia vydali prvý stupeň varovania aj pred vznikom poľadovice. Varovanie sa týka Banskobystrického, Košického, Nitrianskeho a Prešovského kraja.Dopravu v Bratislave komplikuje vo štvrtok ráno sneženie. V hlavnom meste sa stalo aj viacero dopravných nehôd.Na vjazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy je v pravom jazdnom pruhu odstavený kamión. Vodiči sa v tomto úseku zdržia okolo 20 minút. Informuje o tom zelená vlna RTVS. Podľa Stella centra na D2 v smere Stupava - Lamač - tunel Sitina je zdržanie do 25 minút.Nehoda sa stala aj na Hodonínskej pri jednom z obchodných centier smerom do Záhorskej Bystrice. Vodiči v tomto úseku musia počítať so zdržaním.Na začiatku Rusovskej cesty smerom z Viedenskej cesty sa stala nehoda, vodiči sa zdržia v tomto úseku len nárazovo. Druhá nehoda sa podľa Zelenej vlny RTVS stala na M. Schneidera Trnavského za supermarketom smerom do mesta. Vodiči sa v tomto úseku môžu zdržať.Nehoda sa stala aj na Bajkalskej pri Eurovia Aréne v smere na Prístavný most. V ľavom odbočovacom pruhu sa zrazili tri osobné autá. Staršia nehoda je aj na Pionierskej smerom na Kolibu, kde sa zrazili dve autá. V tomto úseku je potrebné rátať s nárazovým zdržaním v oboch smeroch.Počasie zatiaľ vo verejnej doprave v hlavnom meste ani na území Bratislavského kraja nespôsobuje výraznejšie problémy. V prímestskej autobusovej doprave i v rámci liniek MHD možno rátať aj v dôsledku sneženia s miernym meškaním. TASR to potvrdili hovorcovia organizácií, zabezpečujúcich verejnú dopravu v regióne.Hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) Eva Vozárová pre TASR uviedla, že zatiaľ nezaznamenávajú výraznejšie problémy, spôsobené počasím.uviedla hovorkyňa koordinátora Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.Bez obmedzení a výraznejších zdržaní premáva vo štvrtok ráno aj bratislavská MHD.povedal pre TASR hovorca DPB Martin Chlebovec.Problémy neoznamujú ani zo železničných tratí.bilancovala aktuálnu situáciu na území celého Slovenska hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ria Feik Achbergerová. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) preventívne na svojom twitterovom účte upozorňuje na riziká počasia v doprave, informáciu o meškaní spojov z dôvodu silného sneženia či ním spôsobených komplikácií zatiaľ neudáva.Linka 130 v Bratislave vo štvrtok ráno dočasne nepremáva. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava na svojom webe.Dôvodom je neprejazdnosť komunikácie pri OC Patrónka.Polícia upozorňuje ľudí, aby jazdili opatrne a rátali na cestách so zdržaním. V prípade, ak nemusia, aby do Bratislavy ani nejazdili. Uviedla to Polícia SR na sociálnej sieti. Zároveň odporúčajú, aby v prípade, že im to práca dovoľuje, využili home office.Polícia radí vodičom, aj ako jazdiť na snehu. Základom sú zimné pneumatiky.uviedla polícia.Podľa polície je dôležité udržať bezpečný odstup.doplnila polícia. Radí vodičom aj to, aby jazdili pomalšie, ale aj to, aby odstránili z auta námrazu a sneh.Na cestách v okrese Galanta je vo štvrtok ráno poľadovica. Na cestách II. a III. triedy v oblasti Krupiny, Žiaru nad Hronom, Haligoviec, Liptovských Matiašoviec, Starej Ľubovne a Liptova je miestami zľadovatený sneh do dvoch centimetrov. V lokalite Trstenej sa vyskytuje mrznúce mrholenie. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informuje na svojom webe zjazdnost.sk.Pre hmlu je dohľadnosť do 50 metrov v lokalitách Svrčinovec, Svrčinovec štátna hranica s Českou republikou a Skalité – štátna hranica s Poľskou republikou, do 100 metrov aj v lokalite Námestovo. Z dôvodu nízkych teplôt sa na mokrých alebo vlhkých vozovkách môže vytvárať poľadovica.Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký. Cesty I., II. a III. triedy na území Slovenska sú taktiež zjazdné, ich povrch je suchý až mokrý. Na juhozápade Slovenska a na vyššie položených miestach stredného a východného Slovenska sa na povrchu vozoviek miestami nachádza čerstvý, kašovitý alebo utlačený sneh do troch centimetrov, na ceste II/584 Srdiečko – Bystrá do piatich centimetrov. Miestami zľadovatený sneh do dvoch centimetrov sa nachádza na cestách II/578 Skalka - Kremnica, II/542 Spišská Belá - Spišská Stará Ves, II/543 Hniezdne - Lysá nad Dunajcom, II/578 Skalka - Kremnica a na cestách III. tried v obvode Haligovce, Spišská Stará Ves a Liptovské Matiašovce.Horské prechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Okrem horských priechodov Dobšiná, Grajnár, Chorepa, Súľová a Štós, kde je povrch vozoviek pokrytý utlačeným alebo kašovitým snehom do dvoch centimetrov, a horských priechodov Vrchslatina a Huty, kde je zľadovatený sneh do dvoch centimetrov.