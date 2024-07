Vo štvrtok platia výstrahy pred horúčavami najmä na juhu

Bratislava 17. júla (TASR) - Aj vo štvrtok sa môžu najmä na juhu vyšplhať teploty na 35 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto na svojom webe informoval o výstrahách. Ešte nadránom hrozia búrky najmä na východnom Slovensku.



Výstraha druhého stupňa pred vysokými teplotami platí pre okresy Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky a Levice. Teploty tu môžu dosiahnuť aj 35 stupňov Celzia. V okresoch Bratislava, Senec, Galanta, Pezinok, Trnava, Hlohovec, Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce, Krupina, Veľký Krtíš a Trebišov, Michalovce a Sobrance platí výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami, ktoré sa môžu vyšplhať na 33 až 34 stupňov. Výstrahy pred horúčavami trvajú od 13.00 h do 18.00.



Ešte do rána pretrváva výstraha pred búrkami najmä pre východné okresy. Trvá do štvrtka 2.00 h. Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.