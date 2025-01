Vo štvrtok silnejšie zafúka na horách aj na Záhorí

Bratislava 8. januára (TASR) - Počas štvrtka (9. 1.) môže silnejšie zafúkať v horských oblastiach, ako aj v okresoch na Záhorí. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.



V okresoch Banská Bystrica, Brezno, Ružomberok, Dolný Kubín, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a Poprad vydal SHMÚ výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách. V nadmorskej výške približne nad 1700 metrov nad morom môže miestami zafúkať silný vietor s rýchlosťou v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu. Výstraha trvá od 7.00 h počas celého dňa až do noci.



Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí vo štvrtok od 2.00 h do 10.00 h v okresoch Skalica, Senica a Myjava a od 9.00 h do 15.00 h v okresoch Poprad a Tvrdošín. Vietor tu môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 65 kilometrov za hodinu.