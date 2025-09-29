< sekcia Import
Vo väčšine okresov Slovenska sa má v noci vyskytnúť prízemný mráz
Prvý stupeň výstrahy platí od utorka (30. 9.) polnoci do 8.00 h vo všetkých okresoch Bratislavského, Banskobystrického, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Trnavského a Žilinského kraja.
Autor TASR
Bratislava 29. septembra (TASR) - Vo väčšine okresov Slovenska sa má v noci vyskytnúť prízemný mráz. Predstavuje ohrozenie pre vegetáciu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.
Prvý stupeň výstrahy platí od utorka (30. 9.) polnoci do 8.00 h vo všetkých okresoch Bratislavského, Banskobystrického, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Trnavského a Žilinského kraja. Rovnako v okresoch Humenné, Kežmarok, Levoča, Poprad, Snina, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Sobrance, Rožňava, Košice okolie a Gelnica.
