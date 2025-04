SHMÚ: Vo viacerých častiach Slovenska sa môžu vyskytnúť búrky

Bratislava 22. apríla (TASR) - Vo viacerých častiach Slovenska sa môžu vyskytnúť búrky. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Pre Banskobystrický, Košický, Nitriansky, Prešovský a Žilinský kraj vydal výstrahy prvého stupňa s predbežnou platnosťou od 13.00 do 21.00 h.



V jednotlivých okresoch očakávajú meteorológovia výskyt búrok s prudkým lejakom s intenzitou až do 40 milimetrov za minútu, s nárazmi vetra 65 kilometrov za hodinu a s krúpami. „Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ spresnil SHMÚ.