SHMÚ: Vo viacerých lokalitách na Slovensku sa v noci očakáva mráz

Autor TASR
Bratislava 24. augusta (TASR) - Vo viacerých lokalitách na Slovensku sa v noci očakáva prízemný mráz. Predstavuje ohrozenie pre vegetáciu nižšieho vzrastu. Meteorológovia preto pre niektoré okresy vydali výstrahu prvého stupňa. Platí od pondelka (25. 8.) polnoci do 7.00 h. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.
Výstraha sa týka okresov Banská Bystrica, Brezno, Detva, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves. Platí aj pre okresy Kežmarok, Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín.
