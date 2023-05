Hrozia prívalové povodne a silné búrky: Platia výstrahy

Bratislava 23. mája (TASR) - Vo viacerých okresoch hrozia prívalové povodne a silné búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahy prvého a druhého stupňa, o ktorých informuje na svojom webe.



V okresoch Trnava, Senica, Myjava, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Brezno, Lučenec, Detva, Poltár, Rimavská Sobota a Revúca vydali meteorológovia výstrahy pred prívalovou povodňou druhého stupňa. "Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity," upozornili.



Intenzívny dážď môže podľa SHMÚ vyvolať prechodný výrazný vzostup vodných hladín a rozvodnenie najmä malých tokov. "Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov, ako napríklad stekanie vody zo svahov, zosuv svahov, bahnotok s kamením, zatopenie pivníc a suterénov, podchodov, podjazdov, podmytie cestnej komunikácie," priblížil SHMÚ.



Prvostupňové výstrahy pred prívalovou povodňou platia pre okresy Rožňava, Košice-okolie - Bodva, Gelnica, Ilava, Púchov Považská Bystrica, Bytča, Žilina - Rajčanka, Žilina - sever, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín a Liptovský Mikuláš. Vývoj hydrologickej situácie budú meteorológovia priebežne aktualizovať.



Zvýšená pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom sa týka celého Slovenska, okrem krajného východu. Výstrahy druhého stupňa platia pre takmer celý Bratislavský a Trnavský kraj a tiež okresy Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín. Meteorológovia tam hovoria o malej pravdepodobnosti výskytu silných búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 30 až 40 milimetrov za polhodinu, s nárazmi vetra 70 až 90 kilometrov za hodinu a s krúpami.



"Výskyt sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ich intenzita je nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia materiálnych škôd je vysoká," upozornili a doplnili, že predstavujú rovnako veľké nebezpečenstvo pre ľudské zdravie.



Meteorológovia v tejto súvislosti radia verejnosti venovať zvýšenú pozornosť informáciám o meteorologickej situácii, sprievodných javoch a tiež sledovať pokyny krízových zložiek.



"Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov," upozornili meteorológovia. Poukázali, že môže dôjsť k stekaniu vody zo svahov, zosuvu svahov, bahnotoku s kamením, zatopeniu pivníc, suterénov, podchodov a podjazdov a podmytiu cestnej komunikácie.



V Bratislave sa pre krupobitie tvoria na viacerých miestach kolóny



V Bratislave sa pre krupobitie tvoria na viacerých miestach kolóny. Na sociálnej sieti o tom informuje Zelená vlna RTVS.



"Na všetkých hlavných ťahoch počítajte so zdržaním, pozor na dobrzďovanie do kolón a nezabúdajte na správne svietenie," poradili. Zelená vlna zároveň upozornila, že na križovatke Košická a Prístavná nefungujú semafory, vznikajú tu kolízne situácie a vytvárajú sa aj kolóny.



So zdržaním pre nehodu by mali vodiči rátať aj na vjazde do Rovinky z Bratislavy.



Zelená vlna zároveň upozorňuje, že na Nábreží za River Parkom smerom na Most SNP spadol strom na auto. Blokovaný je jeden pruh, treba rátať aj so zdržaním.