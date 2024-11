SHMÚ: Vo viacerých okresoch Slovenska sa môže tvoriť poľadovica

Bratislava 14. novembra (TASR) - Vo viacerých okresoch Slovenska sa môže tvoriť poľadovica. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Výstrahy platia pre celý Prešovský kraj, takmer celý Žilinský a Košický kraj a okresy Ilava, Považská Bystrica a Púchov v Trenčianskom kraji. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra)," pripomína SHMÚ.



Výstrahy platia do piatka (15. 11.) do 10.00 h.