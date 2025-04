SHMÚ: Vo viacerých okresoch Slovenska sa môžu vyskytnúť búrky

Bratislava 18. apríla (TASR) - Vo viacerých okresoch západného a stredného Slovenska sa môžu v piatok vyskytnúť búrky. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Pre niektoré okresy platia výstrahy pred dažďom.



Výstrahy pred búrkami platia pre celý Nitriansky kraj, väčšinu Trnavského a Banskobystrického kraja a okresy Nové Mesto nad Váhom, Partizánske a Prievidza. Podľa meteorológov je však malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov (mm) za 30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu (km/h) a s krúpami.



„Intenzita sprievodných javov môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ podotýka SHMÚ. Výstrahy platia predbežne do 17.00 h.



Vo viacerých okresoch platia naďalej výstrahy pred dažďom. Lokálne tam môže spadnúť 35 až 50 mm zrážok. Týkajú sa niektorých okresov Banskobystrického, Trenčianskeho, Košického, Nitrianskeho a Žilinského kraja. Výstrahy rovnako platia do 17.00 h.