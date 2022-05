SHMÚ: Vo viacerých okresoch treba v piatok počítať s vetrom na horách

Bratislava 27. mája (TASR) - V piatok treba vo viacerých okresoch počítať so silnejším vetrom na horách. V okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Banská Bystrica, Brezno a Poprad platí od 10.00 do 20.00 h výstraha prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.



Na horách vo výške približne nad 1800 metrov sa v daných oblastiach miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne nárazovo rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne," upozornili meteorológovia.



V okrese Poprad treba počítať aj s vetrom v nižších polohách. "V Popradskej kotline sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu," varuje SHMÚ. Výstraha prvého stupňa platí do 18.00 h.