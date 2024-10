SHMÚ: Vo viacerých okresoch treba v utorok počítať so silnejším vetrom

Bratislava 7. októbra (TASR) - Vo viacerých okresoch Slovenska treba v utorok (8. 10.) počítať so silnejším vetrom. Rozfúkať sa môže aj na horách. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na sociálnej sieti.



Výstrahy pred vetrom platia pre takmer celý Bratislavský kraj, viaceré okresy Trenčianskeho, Nitrianskeho, Trnavského a Žilinského kraja a okresy Poprad a Kežmarok. Vietor tam môže miestami v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu (km/h), v priemere rýchlosť 45 km/h.



Veterno môže byť aj na horách vo viacerých okresoch Žilinského kraja a tiež v okresoch Poprad, Banská Bystrica a Brezno. Podľa meteorológov sa tam nad pásmom lesa môže vyskytnúť vietor v nárazoch s rýchlosťou 110 až 135 km/h, v priemere 70 až 85 km/h, čo je víchrica.



"Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo," pripomína SHMÚ.



Výstrahy platia predbežne od 5.00 do 22.00 h.