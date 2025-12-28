< sekcia Import
SHMÚ: Vo vysokohorských polohách môže vietor dosiahnuť silu orkánu
Výstraha platí do 20.00 h pre okresy Liptovský Mikuláš, Poprad, Tvrdošín a Brezno.
Autor TASR
Bratislava 28. decembra (TASR) - Pred silným vetrom vo vysokohorskom prostredí platí aktuálne najvyšší stupeň výstrahy. Vietor môže dosiahnuť silu orkánu. Vo výstrahe 3. stupňa na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
„V polohách nad 1800 metrov sa miestami očakáva mimoriadne silný vietor, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 160 - 180 km/h a priemernú rýchlosť 110 - 120 km/h, čo predstavuje mohutnú víchricu až orkán,“ spresnili meteorológovia.
