METEOROLÓGOVIA VARUJÚ: Pripravte sa na poľadovicu i snehové jazyky

Bratislava 10. decembra (TASR) - Východ a krajný západ Slovenska sužujú poľadovica, snehové jazyky a záveje. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí pre niektoré okresy Košického a Prešovského kraja do 12.00 h. Meteorológovia upozorňujú, že jej tvorba predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, akými sú doprava, pohyb osôb, či rôzne typy vedenia. Výskyt poľadovice môže podľa nich spôsobiť škody menšieho rozsahu.



V okresoch Malacky, Senica a Skalica platí výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi, a to od 13.00 do 19.00 h. "Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," dodal SHMÚ s tým, že ich výskyt môže takisto spôsobiť škody menšieho rozsahu.



Hasiči zasahujú pri dopravnej nehode medzi Stupavou a Zohorom

Hasiči zasahujú pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo na ceste medzi Stupavou a Zohorom. TASR o tom informovali z Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy.



Nehodu dvoch áut so zranením im nahlásili krátko pred 8.30 h. "Hasiči na mieste udalosti vykonávajú protipožiarne opatrenia," uviedli.



Na mieste zasahuje osem príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) s dvoma kusmi hasičskej techniky.