SHMÚ: Východ Slovenska môže v nedeľu potrápiť poľadovica

Bratislava 16. decembra (TASR) - Na východe Slovenska sa môže počas nedele (17. 12.) vytvárať poľadovica. Vietor na horách môže potrápiť najmä severné oblasti krajiny. Vydané sú výstrahy prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.



Poľadovica sa môže v nedeľu od 5.00 h ojedinele vyskytnúť vo väčšine okresov Prešovského kraja a tiež v okresoch Košice-okolie, Michalovce, Sobrance a Trebišov. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," upozorňuje SHMÚ. Výstraha je predbežne vydaná až do utorkového (19. 12.) rána.



Vietor môže miestami potrápiť horské oblasti nad pásmom lesa v okresoch Žilina, Martin, Námestovo, Dolný Kubín, Ružomberok, Banská Bystrica, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad. Vietor tu môže podľa SHMÚ dosahovať v nárazoch rýchlosť od 110 do 135 kilometrov za hodinu. Priemerná rýchlosť môže byť do 85 kilometrov za hodinu, čiže až víchrica. Výstraha predbežne platí aj počas pondelka (18. 12.).



Naďalej je vydaný aj druhý stupeň hydrologickej výstrahy pred povodňou v okresoch Michalovce a Trebišov bez povodia rieky Roňava.