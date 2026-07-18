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SHMÚ: Východné Slovensko môžu potrápiť búrky aj vysoké teploty
Pre búrky priebežne platia do 20.00 h a pre vysoké teploty od 12.00 h do 18.00 h.
Autor TASR
Bratislava 18. júla (TASR) - Východné Slovensko môžu v sobotu potrápiť búrky, ale aj vysoké teploty. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Pre oba javy vydal výstrahy prvého stupňa. Pre búrky priebežne platia do 20.00 h a pre vysoké teploty od 12.00 h do 18.00 h.
Výstrahy pred búrkami platia pre celý Košický a Prešovský kraj. Pre väčšinu územia Košického kraja, ako aj pre okresy Revúca a Rimavská Sobota platia výstrahy pred vysokými teplotami.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) odporučil ľuďom, aby pri búrkach dodržiavali viaceré zásady. Ľudia by sa podľa neho nemali zdržiavať na otvorenom priestranstve či pri otvorených vodných plochách a ich blízkom okolí. Za dôležité označil nájsť si čo najskôr bezpečný úkryt, ideálne v budove chránenej bleskozvodom, prípadne v aute. Pri búrkach by podľa neho tiež ľudia mali zamedziť kontaktu s vodivými predmetmi.
Výstrahy pred búrkami platia pre celý Košický a Prešovský kraj. Pre väčšinu územia Košického kraja, ako aj pre okresy Revúca a Rimavská Sobota platia výstrahy pred vysokými teplotami.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) odporučil ľuďom, aby pri búrkach dodržiavali viaceré zásady. Ľudia by sa podľa neho nemali zdržiavať na otvorenom priestranstve či pri otvorených vodných plochách a ich blízkom okolí. Za dôležité označil nájsť si čo najskôr bezpečný úkryt, ideálne v budove chránenej bleskozvodom, prípadne v aute. Pri búrkach by podľa neho tiež ľudia mali zamedziť kontaktu s vodivými predmetmi.