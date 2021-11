METEOROLÓGOVIA VARUJÚ: Hrozí silný vietor

Bratislava 3. novembra (TASR) - Vo viacerých krajoch Slovenska hrozí počas stredajšieho popoludnia až noci zo stredy na štvrtok (4. 11.) vietor či vietor na horách. Meteorológovia preto vydali výstrahu prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojej stránke.



SHMÚ vydal výstrahu pred vetrom pre Bratislavský, Trenčiansky, Nitriansky a Trnavský kraj. Vietor môže ojedinele v nárazoch dosiahnuť 65 až 70 kilometrov za hodinu. "Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," upozornil SHMÚ. Výstraha platí do štvrtka (4. 11.).



Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platí pre Banskobystrický, Žilinský a Prešovský kraj. Nad pásmom lesa sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý v nárazoch môže dosiahnuť 110 až 120 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," spresnil SHMÚ. Výstraha platí tiež do štvrtka.



Výstraha pred vetrom sa vo štvrtok od 8.00 h zvyšuje na druhý stupeň pre všetky tri kraje. Nad pásmom lesa sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý v nárazoch môže dosiahnuť 135 až 160 kilometrov za hodinu. Podľa SHMÚ predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje nebezpečenstvo pre turistiku či horolezectvo. Zvýšená výstraha platí do štvrtkových večerných hodín.