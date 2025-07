SOBOTA V ZNAMENÍ BÚROK: Platí výstraha prvého stupňa

Bratislava 25. júla (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na sobotu (26. 7.) výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Platia na väčšine územia krajiny s výnimkou niektorých okresov východného Slovenska predbežne od 5.00 do 20.00 h.



Meteorológovia očakávajú výskyt búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou až do 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra až do 85 kilometrov za hodinu a s krúpami. „Intenzita sprievodných javov je v danom ročnom období a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ ozrejmili.



Dodali, že intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov. „Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch. Poletujúce trosky a nezabezpečené predmety predstavujú riziko pre ľudské zdravie,“ upozornili s tým, že krúpy môžu zas poškodiť vegetáciu a obmedziť cestnú premávku.