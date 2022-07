OPÄŤ HROZIA HORÚČAVY: Teplota môže vystúpiť na 35 až 37 stupňov

Bratislava 18. júla (TASR) - Na Slovensku hrozia opäť horúčavy. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti na utorok (19. 7.) výstrahy prvého stupňa a v stredu (20. 7.) výstrahy prvého a druhého stupňa pred horúčavami.



Výstrahy prvého stupňa platia v utorok v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom, Banskobystrickom a čiastočne Trenčianskom kraji. Od 13.00 do 18.00 h by niekde mohla teplota vzduchu vystúpiť až na 33 stupňov Celzia.



V stredu platia výstrahy druhého stupňa pre Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj, pre južné okresy Banskobystrického a Trenčianskeho kraja a taktiež pre okresy Košice-okolie, Trebišov a Michalovce. Teplota vzduchu môže na niektorých miestach medzi 13.00 a 18.00 h vystúpiť na 35 až 37 stupňov Celzia.



Výstrahy prvého stupňa platia pre časť Prešovského a Žilinského kraja. Teplota vzduchu by mohla mať miestami 33 až 34 stupňov Celzia.



"Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov," upozorňujú meteorológovia.



Počas horúčav by mali ľudia denne vypiť aspoň jeden a pol až tri litre tekutín, deťom je potrebné pitie ponúkať. Pobyt na slnku je lepšie obmedziť na skoré ranné a podvečerné hodiny. Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorý upozorňuje, že vysoké teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie. V exteriéri je vhodné chrániť sa vhodnou pokrývkou hlavy, slnečnými okuliarmi a krémom s vysokým ochranným faktorom proti UV žiareniu.