SHMÚ varuje viaceré okresy severného Slovenska pred povodňami

Bratislava 30. augusta (TASR) - Viaceré okresy severného Slovenska by mali od utorkového (31. 8.) skorého rána rátať s dažďom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal preto výstrahu prvého stupňa. SHMÚ o tom informuje na svojej stránke.



Výstraha pred dažďom platí od 6.00 h ráno až do neskorého utorkového večera. SHMÚ ju vydal pre okresy Považská Bystrica, Čadca, Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Martin, Dolný Kubín, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa.



V okresoch sa ojedinele očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 35 až 55 milimetrov. "Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu," spresnil SHMÚ.



Meteorológovia však aj naďalej upozorňujú na povodne z dažďa na severe Slovenska. Výstrahu druhého stupňa vyhlásil SHMÚ pre okres Tvrdošín. Prvý stupeň varovania platí pre okresy Žilina, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Námestovo a Dolný Kubín. Výstraha platí až do stredy 1. septembra.