Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 6. september 2025
< sekcia Import

SHMÚ vydal pre okres Poprad hydrologickú výstrahu prvého stupňa

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Pre celý Košický i Prešovský kraj, ako aj pre okresy Brezno, Detva, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota a Liptovský Mikuláš naďalej platia meteorologické výstrahy prvého stupňa.

Autor TASR
Bratislava 6. septembra (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre okres Poprad hydrologickú výstrahu prvého stupňa pred prívalovou povodňou. Informoval o tom na svojom webe.

Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín hlavne na malých tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,“ napísali meteorológovia.

Pre celý Košický i Prešovský kraj, ako aj pre okresy Brezno, Detva, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota a Liptovský Mikuláš naďalej platia meteorologické výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Ich platnosť sa predbežne končí o 18.00 h.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak by schôdzka nebola aj v záujme Zelenského, nedohodli by ju

Fico želá Ukrajine spravodlivý mier aj európsku perspektívu

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vydrží aj na jeseň letné počasie?

Petícia za zachovanie košického pamätníka presiahla 10.000 podpisov