SHMÚ vydal pre viaceré okresy Slovenska výstrahu pred dažďom

Bratislava 9. januára (TASR) - Viaceré okresy Slovenska môže potrápiť počas pondelkového večera a noci dážď s úhrnom zrážok do 40 milimetrov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa.



Výstraha predbežne platí do utorkového (10. 1.) rána vo väčšine Nitrianskeho a Banskobystrického kraja, tiež v okresoch Partizánske, Prievidza a Turčianske Teplice. Miestami sa tam očakáva úhrn zrážok od 25 do 40 milimetrov.



"Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," priblížili meteorológovia na svojom webe. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu.



Silnejší vietor nad pásmom lesa môže v utorok potrápiť horské oblasti v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad a Tvrdošín.



Miestami tam môže vietor dosiahnuť v nárazoch rýchlosť od 110 do 135 kilometrov za hodinu a/alebo priemernú rýchlosť od 70 do 85 kilometrov za hodinu, čo predstavuje až víchricu. Aj v tejto súvislosti je vydaný najnižší stupeň výstrahy.



Prvý stupeň hydrologickej výstrahy pred povodňou z trvalého dažďa platí v okrese Michalovce. "Vzhľadom na pretrvávajúci a naďalej očakávaný dážď aj na ukrajinskej časti povodia je predpoklad vzostupu vodnej hladiny na Latorici s možnosťou dosiahnutia, respektíve prekročenia stupňa povodňovej aktivity," spresnil SHMÚ.