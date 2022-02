SHMÚ vydal výstrahu pred poľadovicou,platí i v prípade vetra na horách

Bratislava 8. februára (TASR) - Na väčšine územia SR s výnimkou juhozápadu hrozí na cestách tvorba poľadovice. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu 1. stupňa, ktorá platí od 20.00 h do stredy (9. 2.) do 10.00 h. Šoféri z niektorých horských priechodov ako napríklad Čertovica hlásia už teraz zľadovatenú cestu.



Do stredajšieho rána v prípade severného a stredného Slovenska naďalej platí upozornenie na silný nárazový vietor na horách, pričom pre oblasť Nízkych a Vysokých Tatier vydali meteorológovia zvýšenú výstrahu 2. stupňa. Na hrebeňoch môže vietor dosiahnuť krátkodobo silu orkánu, 135 - 160 km/h.



V oblastiach severného a stredného Slovenska je potrebné tiež do stredajšieho predpoludnia rátať s možnou tvorbou snehových jazykov.