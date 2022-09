SHMÚ vydal výstrahy pred búrkami s lejakmi a krúpami

Bratislava 10. septembra (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v sobotu popoludní pre časť Slovenska najnižší stupeň výstrahy pred búrkami. Týka sa viacerých okresov Banskobystrického a Nitrianskeho kraja, tiež okresu Partizánske. Informoval o tom na svojom webe.



Výstrahy sú v okresoch Nitra, Levice, Veľký Krtíš, Krupina a Banská Štiavnica predbežne vydané do 18.00 h. V okresoch Zlaté Moravce, Žarnovica a Partizánske do 17.30 h.



V týchto oblastiach je malá pravdepodobnosť výskytu búrok s prudkými lejakmi, krúpami a nárazmi vetra do 70 kilometrov za hodinu. "Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," priblížili meteorológovia.