Streda 10. december 2025Meniny má Radúz
SHMÚ vydal výstrahy pred hmlou, platia až do štvrtka

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Meteorológovia očakávajú na celom území krajiny výskyt hmiel s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov.

Autor TASR
Bratislava 10. decembra (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa pred hmlou s predbežnou platnosťou od 17. 00 h až do štvrtka (11. 12.) 10. 00 h. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.

Meteorológovia očakávajú na celom území krajiny výskyt hmiel s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov. Upozorňujú, že znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. „Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodali.
