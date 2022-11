SHMÚ: Výrazné sucho sa uplynulý týždeň rozšírilo na Žitnom ostrove

Bratislava 16. novembra (TASR) - Výrazné sucho sa uplynulý týždeň rozšírilo na Žitnom ostrove. Sucho sa začína rozširovať v západnej časti Slovenska. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe intersucho.sk. Na Slovensku aktuálne prevažujú normálne až mierne suché podmienky.



V týždni od 7. novembra do 13. novembra spadlo lokálne na juhozápadnom Slovensku do dvoch milimetrov zrážok. Väčšina týždňa bola podľa SHMÚ bez zrážok, prípadne sa zrážky vyskytli v malom množstve v podobe mrholenia z hmly.



"Relatívne nasýtenie je najnižšie na krajnom juhozápade, v hlbšej vrstve sú hodnoty nasýtenia lokálne aj pod desať percent. Deficit pôdnej vlahy je s najvyšším mínusom na Žitnom ostrove a lokálne aj na Považí," priblížili odborníci. Nadbytok vlahy je v oblasti Dudiniec a Veľkého Krtíša.



Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve je najnižšie na juhu Podunajskej nížiny. Na Záhorí je podľa SHMÚ najnižšie nasýtenie, na ostatnom území Slovenska sú hodnoty zväčša vyššie ako 70 percent. V hlbšej vrstve, 40 až 100 centimetrov, je nasýtenie na Žitnom ostrove stále nižšie ako desať percent a na väčšine Podunajskej nížiny a lokálne na Gemeri a Above to je desať až 20 percent. "Pod hranicou 50 percent je nasýtenie na približne jednej štvrtine územia," poukázal SHMÚ.



Sucho sa okrem Podunajskej nížiny začína rozširovať aj na Záhorí, Považí, Ponitrí a Kysuciach. Celkovo je suchom zasiahnutých približne 23 percent územia. "V povrchovej vrstve je začínajúce sucho predovšetkým na západnom Slovensku. Na strednom Slovensku je len ojedinele znížená úroveň pôdnej vlahy," poukázali odborníci. Dodali, že v hlbšej vrstve je výnimočné sucho a lokálne až extrémne sucho na juhu Podunajskej nížiny a Above.