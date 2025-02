SHMÚ: Výrazný a plošný nedostatok zrážok pretrváva, sucho sa prehlbuje

Bratislava 25. februára (TASR) - Na sklonku februára aj naďalej pretrváva výrazný a plošný nedostatok zrážok a s tým súvisiace podpriemerné zásoby vody viazanej v snehovej pokrývke. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti. Neštandardný priebeh tohtoročnej zimy s absenciou výraznejších zrážok spôsobuje prehlbovanie sucha, ktoré sa prejavuje v pôde, v podzemnej vode, ale čiastočne aj na tokoch.



Očividným dôkazom nezvyčajnej situácie sú podľa SHMÚ najmä niektoré "poloprázdne" vodné diela. "Na prelome februára a marca pritom zvyčajne dochádza k vrcholu z hľadiska naakumulovaných snehových zásob v horských polohách a práve topenie týchto zásob napĺňa aj spomínané vodné diela," uviedli meteorológovia. Na príklade povodí Váhu a Popradu, ktoré odvodňujú väčšinu našich najvyšších pohorí, je zrejmé, že najmä v druhej polovici zimy sa zásoby snehu pohybujú výrazne pod priemerom, prípadne na úrovni dlhodobých miním za posledných 20 rokov. Tohtoročná zima sa podľa SHMÚ pravdepodobne zapíše do histórie ako jedna z najchudobnejších z hľadiska snehových zásob.



Slabé, prevažne snehové zrážky, priniesol počas pondelka (24. 2.) najmä nad východ územia postupujúci oklúzny front, neprevýšili však desať milimetrov. Súvislá snehová pokrývka sa aktuálne nachádza vo výškach nad približne 1200 metrov nad morom, no vzhľadom na prevahu slnečných dní je nerovnomerne rozložená. Podľa utorkových ranných údajov je na Chopku 91 centimetrov, na Lomnickom štíte 38 a na Štrbskom Plese 28 centimetrov snehu. Prechodnú snehovú pokrývku do päť centimetrov zaznamenala aj väčšina východoslovenských staníc.



Ďalšiu zrážkovú činnosť možno očakávať na zvlnenom studenom fronte v najbližších dňoch, pričom na horách by malo prevažovať sneženie. "Predpokladané úhrny tak aspoň čiastočne znížia nedostatok zrážok," uzavrel SHMÚ.