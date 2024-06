SHMÚ: Za posledné tri dni spadlo na Slovensku 10 až 40 mm zrážok

Bratislava 2. júna (TASR) - Za posledné tri dni spadlo na väčšine Slovenska 10 až 40 milimetrov zrážok. Skonštatoval to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) s tým, že ojedinele namerali do nedeľného rána aj viac zrážok.



Viac zrážok padlo podľa operatívnych údajov napríklad v lokalite Bzovík (49,2 milimetrov), Senica - Kunov (49,6 milimetrov), Prievidza (49,9 milimetrov), Vysoká nad Uhom (52,0 milimetrov) a Boľkovce pri Lučenci (53,0 milimetrov). Podľa meteorológov boli aj miesta, kde spadlo menej než 10 milimetrov, a to predovšetkým na severe Slovenska.



"V celkovom úhrne zrážok za tri kalendárne dni boli aj na malej vzdialenosti veľmi veľké rozdiely, pretože rozhodujúce úhrny sa vyskytli pri búrkach," uviedli meteorológovia. Vysvetlili, že na prelome mesiacov sa nad našou oblasťou udržiavalo vo vlhkom vzduchu pole nižšieho tlaku, v ňom sa prehĺbila tlaková níž, ktorá postúpila aj cez naše územie smerom na severovýchod. "Vytvorili sa tak veľmi dobré podmienky na početné prehánky a búrky, ktoré boli lokálne aj intenzívne," dodal ústav.