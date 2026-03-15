< sekcia Import
SHMÚ zaznamenal 28. februára rekordy maximálnej dennej teploty
Z údajov o teplote vzduchu zo severnej Oravy vyplýva, že najvýraznejší prúd teplého vzduchu smeroval z juhozápadnej Európy do západných a severných oblastí strednej Európy.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 15. marca (TASR) - Meteorológovia zaregistrovali najviac rekordov maximálnej dennej teploty vo vyšších nadmorských výškach 28. februára. Na Lomnickom štíte dosiahla maximálna denná teplota 3,1 stupňa Celzia. To považujú odborníci v tomto ročnom období za veľmi vzácne. Od roku 1951 bola 28. februára na Lomnickom štíte kladná teplota vzduchu iba v rokoch 1994 a 1961. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
„Rekordnú hodnotu maximálnej dennej teploty vzduchu sme 28. februára, okrem niektorých iných, zaznamenali napríklad aj na Štrbskom Plese 11,8 stupňa a v Tatranskej Javorine 12,1 stupňa,“ priblížil SHMÚ. Doplnil, že na Chopku v tento deň zaznamenali päť stupňov. Išlo o druhú najvyššiu hodnotu maximálnej dennej teploty vzduchu od roku 1955, kedy meteorologickú stanicu začali prevádzkovať. Rekordná denná teplota na Chopku, 5,2 stupňa Celzia, padla 28. februára 1994.
V Lome nad Rimavicou dosiahla maximálna denná teplota 9,1 stupňa Celzia a v Telgárte 10,4 stupňa. „To bola pre 28. február v Lome nad Rimavicou šiesta najvyššia hodnota tejto charakteristiky teploty vzduchu od roku 1961 a v Telgárte siedma najvyššia od roku 1951,“ skonštatovali odborníci.
Z údajov o teplote vzduchu zo severnej Oravy vyplýva, že najvýraznejší prúd teplého vzduchu smeroval z juhozápadnej Európy do západných a severných oblastí strednej Európy. „Tak sa potom stalo, že rozdiel medzi obvykle chladnejšími a teplejšími oblasťami Slovenska nebol 28. februára taký, ako sme zvyknutí, pretože v Rabči dosiahla maximálna denná teplota vzduchu veľmi podobnú hodnotu ako v Gabčíkove a v Hurbanove bola iba o tesne viac ako tri stupne Celzia vyššia ako v Tatranskej Javorine,“ uviedol SHMÚ.
Tvrdí, že v decembri 2025 tiež zaznamenali vo vysokohorských polohách Slovenska prechodne rekordné hodnoty charakteristík teploty vzduchu. Vtedy mali pôvod v teplotných inverziách. „Toto všetko mohlo ovplyvniť, v súvislosti s nedávno ukončenou zimou 2025/2026, poradie najteplejších zím vo vysokohorských polohách a v najnižších polohách Slovenska,“ povedali meteorológovia. Dodali, že v posledných 75 zimách bola zima 2025/2026 na Lomnickom štíte siedma najteplejšia a v Hurbanove v rovnakom období 18. najteplejšia.
