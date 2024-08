SHMÚ zaznamenal každý deň aspoň na jednej stanici teplotu 35 stupňov

Bratislava 29. augusta (TASR) - Meteorológovia zaznamenali od soboty 24. augusta každý deň minimálne na jednej stanici teplotu 35 stupňov Celzia. Mnoho staníc má zároveň už týždeň trvajúci rad tropických dní, ktorý sa s vysokou pravdepodobnosťou ešte výrazne natiahne. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.



"Nemusí to však platiť pre celé územie, pretože začiatkom septembra sa najmä na severe a východe prechodne ochladí, no napriek tomu sa séria tropických dní ani na juhovýchode nemusí prerušiť a s vysokou pravdepodobnosťou sa v ďalších dňoch aj tam opäť oteplí," priblížili meteorológovia.



Vlna horúčav je zatiaľ najvýraznejšia v Banskobystrickom kraji, na východe západného Slovenska, na Gemeri a vo východnej časti Východoslovenskej nížiny. "Do týchto oblastí sa takmer nedostal chladnejší vzduch z nedávneho ochladenia a séria tropických dní tam tak pokračovala, inde len ojedinele," dodal SHMÚ.