Nedela 15. marec 2026
Ráno plné kontrastov: Na Slovensku namerali mráz aj takmer 10 °C

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V priebehu dňa by sa mali teplotné rozdiely zminimalizovať.

Bratislava 15. marca (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zaznamenal v noci a v nedeľu ráno na území Slovenska veľké teplotné rozdiely. Na východe väčšinou mrzlo, na západe bolo výrazne teplejšie. SHMÚ o tom informoval na sociálnej sieti.

„Najnižšie teplota poklesla v Klenovej na severovýchode, a to na mínus 6,6 stupňa Celzia. Výrazne teplejšie bolo na západe krajiny, kde sme v priebehu noci mali aj zväčšenú oblačnosť a najmä fúkal juhovýchodný až východný vietor, ktorý síce v priebehu noci slabol, ale nie všade zoslabol úplne. Najvyššiu minimálnu teplotu sme zaznamenali v Kamanovej 9,4 stupňa Celzia,“ priblížil ústav.

V priebehu dňa by sa mali teplotné rozdiely zminimalizovať. Teplotné maximum by sa okolo poludnia malo pohybovať medzi 14 až 19 stupňov Celzia.
Neprehliadnite

HRABKO: Vláda získala päť dní času, aby našla riešenie pre ceny palív

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si ešte pre nás marec prichystal?

Premiér zverejnil list prezidentovi Zelenskému

SR zrealizovala dva záverečné evakuačné lety z Blízkeho východu