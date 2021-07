Meteorológovia zaznamenali počas leta viacero teplotných rekordov

Bratislava 22. júla (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zaznamenal počas tohtoročného leta viacero teplotných rekordov. Informuje o tom na svojom webe.



Poukázal na to, že v prípade skončenej druhej vlny horúčav, ktorá mala teplotný vrchol 8. až 9. júla 2021, zaznamenali meteorológovia výrazný celoštátny teplotný extrém. Na meteorologickej stanici Somotor zaznamenali od 5. do 18. júla až 14 za sebou idúcich tropických dní, čím bol vyrovnaný najdlhší neprerušený staničný výskyt takýchto dní v rámci mesiaca júl z roku 2006. Až 13 tropických dní po sebe registrovali v priebehu tohtoročného júla v Orechovej a Vysokej nad Uhom.



Na aspoň jednej z meteorologických staníc SHMÚ zaevidovali počas druhej vlny tohtoročných letných horúčav tropický deň, a to od 4. do 19. júla, čiže 16 dní za sebou. "Ide o vyrovnanie historického extrému najdlhšej júlovej série tropických dní aj z hľadiska priestorového výskytu, rovnako dlhý sled sme na našom území predtým zaznamenali 8. – 23. júla 1995," uviedol ústav.



Aj v druhej polovici leta zaznamenali meteorológovia viacero veľmi dlhých sérií dní so špecificky vysokou hodnotou teploty vzduchu, ktoré sa v evidencii historických extrémov pre mesiace júl a august príslušne zaradili na najvyššiu pozíciu alebo delenú najvyššiu pozíciu.



SHMÚ dodal, že z výsledkov ich pozorovaní vyplýva, že úplne všetky rekordné série sa vyskytli v posledných 30 rokoch.