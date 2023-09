PADAJÚ REKORDY: Takéto teploty sa objavili len druhýkrát v histórií

Bratislava 13. septembra (TASR) - Na niekoľkých staniciach na východe Podunajskej nížiny a na Honte meteorológovia v utorok (12. 9.) namerali 33 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.



"V Dudinciach sme túto hodnotu v druhej septembrovej dekáde zaznamenali len druhý raz v histórii meraní (od roku 1977), prvý raz to bolo v roku 2015," uviedol SHMÚ. Podobne s hodnotou 32 stupňov Celzia to bolo aj v Mochovciach. Rovnako teplo bolo aj v Žiari nad Hronom, kde séria denných rekordov Tmax trvá už tretí deň.



"Ešte dlhšia rekordná séria je na stanici Vígľaš - Pstruša, kde bol rekord prekonaný už štvrtý deň a v Brezne dokonca piaty deň za sebou," podotkol. Rekordy podľa neho padajú aj na východe Slovenska, napríklad stanica Somotor mala v utorok druhý rekordne teplý deň.



Pred štvrtkovým (14. 9.) studeným frontom Slovensko v stredu čaká podľa meteorológov ešte jeden horúci deň. "I keď na západe už so slabým ochladením. Rekordne teplá séria sa tak na niektorých staniciach ešte natiahne," dodal ústav.